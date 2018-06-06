В Центре ядерной безопасности успокоили: пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон

По словам пресс-секретаря Центра, в воздухе нет такого количества радионуклидов, которое могло бы создать угрозу населению.

Пожар в Чернобыльской зоне не привел к опасному повышению радиационного фона.

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Об этом в комментарии ТСН сообщила пресс-секретарь Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Татьяна Вербицкая.

"В воздухе нет такого количества радионуклидов, которая бы могла повлиять на повышение радиационного фона". - отметила она.

По словам пресс-секретаря Центра, 5 мая фон локально изменился, но даже те показатели не превышали допустимых уровней.

Вербицкая также отметила, что пожар вспыхнул на не слишком загрязненной территории. Сейчас естественный фон в зоне отчуждения не является превышенным и колеблется в пределах нормы.

"Теоретически, даже если бы загорелся очень загрязненный лес, то все равно количество нуклидов была бы очень мало вследствие вклада продуктов горения, поскольку естественный радиационный фон в зоне отчуждения - в пределах нормы", - подчеркнула она.

Накануне, 5 июня, в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на 7 кварталов лесного массива, на общей площади около 12 га. Горел лес неподалеку от захоронено в 1986 году села Копачи Иванковского района

В ГСЧС сегодня заявили, что превышений допустимых норм радиации в Киеве в результате пожара леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не зафиксировано.