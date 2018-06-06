Роковой отсчет: как стремительно на планете тают ресурсы, увеличиваются выбросы, и сколько тысяч человек сегодня умрет от голода (видео)

Мир поразителен, и мы даже не представляем себе, сколько всего происходит прямо в эти секунды.

Население Земли растет с бешеной скоростью - по состоянию на время написания этого материала на планете проживают 7 млрд 627 млн 179 тысяч 784 человека.

Расходы на медицину, армию, образование во всем мире становятся просто гигантскими. Например, расходы на здравоохранение во всем мире только сегодня составляют $5 млрд 985 млн. Тогда как на армии мира просто сейчас тратится $1 млрд 972 млн.

Потребительская эра в разгаре: люди покупают все больше и больше вещей. Только за сегодняшний день, который еще даже не закончился, было приобретено 2 млн 549 тысяч 179 мобильных телефонов и 282 046 телевизоров.

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Отдельная жизнь кипит во всемирной паутине. Только в течение сегодняшнего дня было отправлено 103 млрд 175 млн электронных писем, сделано 296 млн 873 тысячи публикаций в социальной сети Twitter.

А тем временем природные запасы стремительно иссякают. По состоянию на сейчас в недрах земли осталось 1 трлн 576 млрд 808 млн 246 тысяч баррелей нефти и 1 трлн 109 млрд 406 млн 528 тысяч баррелей нефтяного эквивалента природного газа.

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Окружающая среда отравляется шокирующим количеством выбросов. По состоянию на сегодня в этом году в окружающую среду было выброшено 4 млн 196 тысяч 549 токсичных химикатов. Выбросы же углекислого газа в этом году (на данный момент) составляют 16 млрд 875 млн 103 тысячи тонн.

Не менее шокирующим стал факт, что пропасть между потребностями людей становится все большей. Только сегодня от голода умерло 13 тысяч 190 человек. Тогда как от ожирения на всей планете страдают 704 млн 852 тысячи 661 человек.

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Анализируя такую статистику, человечеству необходимо срочно принимать решения, чтобы замедлить этот роковой отсчет, пока не стало слишком поздно. К слову, пока вы прочитали этот материал, еще несколько сотен людей в мире умерли от голода и некачественной питьевой воды.