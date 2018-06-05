Масштабный пожар в "Рыжем лесу" в Чернобыле: как защитить себя от радиации

Радиация крайне опасна для человека – ее воздействие может разрушать клетки внутренних органов.

В Чернобыльской зоне отчуждения горят около 10 га так называемого «рыжего леса» – лесного массива вблизи захороненного села Копачи, где от радиации усохли деревья. Из-за чрезвычайной ситуации на территории зоны отчуждения усилили контроль за радиологической ситуацией.

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УНИАН собрал для жителей столицы и Киевской области самые важные рекомендации по защите от радиации – мощные радиологические выбросы способны разрушать клетки, повреждать ткани органов, может стать причиной злокачественных новообразований и гибели организма.

Спрятаться

При аварии на атомных электростанциях (АЭС) или пожарах в загрязненных радиацией зонах в воздух попадают радиоактивные вещества в виде пара или аэрозолей. Первое, что следует сделать при угрозе реального радиоактивного заражения – уйти с открытой местности. Фактически важно как можно быстрее укрыться в помещении. Закрытые окна и двери, а также отключенная вентиляция (кондиционер) помогут снизить потенциальное внутреннее облучение. Обычные хлопчатобумажные ткани при использовании в качестве фильтров уменьшают концентрацию аэрозолей, газов и паров в 10 раз и более. При этом защитные свойства ткани и бумаги можно увеличить, если намочить их.

Принимать йодосодержащие препараты с разрешения врача

В нормальной ситуации в качестве профилактики рекомендуется добавлять в ежедневный рацион йодированную соль и морепродукты, однако в условиях повышенной радиации защитить с их помощью щитовидную железу не получится.

Специалисты утверждают, что эффективными в этом случае становятся йодсодержащие препараты, однако только после консультации с врачом. Бесконтрольный прийом йода, при этом, опасен, и может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Продукты питания лучше положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник, в закрываемый шкаф или кладовую. Желательно также сделать запас воды.

Носить закрытую одежду

Если выйти на улицу необходимо, то правильным решением станет закрытая одежда из обычных хлопчатобумажных тканей. Как и в случае с фильтрами для вентиляции, защитные свойства ткани можно усилить, если намочить ее.

При входе в свое помещение следует оставлять уличную обувь за порогом дома и протирать её влажной ветошью, тряпкой. Одежду, которая надевалась в условиях радиационного заражения, желательно как можно скорее уничтожить.

Соблюдать гигиену

Согласно рекомендациям санитарных служб, в условиях радиационного заражения желательно полоскать рот и горло, промывать глаза и два раза в день вымыть тело водой и мылом.

В ГСЧС, тем временем, сообщают, что а настоящее время авиация уже сбросила на горящий в Чернобыльской зоне лес 34 тонны воды. На месте пожара работают дозиметристы для обеспечения безопасности пожарных.