В Киеве презентуют нормативно-правовое регулирование в отношении отходов упаковки (прямая трансляция)

Отходы упаковки являются одним из наиболее востребованных отходов, поскольку они – перерабатывающие, а бизнес заинтересован в том, чтобы отходы упаковки не уничтожались, а использовались снова, в частности, и потому, что это дешевле, чем использовать для производства новые ресурсы.

Этот вопрос обсуждается в рамках конференции: “Новая политика управления отходами – путь к циклической экономики”, посвященная внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года.

Речь идет о стекле, пластике, макулатуре, алюминие и прочем.

Принцип расширенной ответственности производителя, когда именно бизнес налаживает сортировки отходов, их доставку и дальнейшую переработку, широко распространен в мире и показал свою результативность.

Участники конференции обсуждают, как именно реализовать его в Украине и насколько готова страна с точки зрения инфраструктуры.