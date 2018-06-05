В Киеве презентуют рамочный законопроект об отходах, включая муниципальные отходы (прямая трансляция)

Украина имеет проблемы из-за накопления на свалках большого количества отходов, а существующая в Украине законодательная база не в полной мере позволяет решить эту проблему и требует нового подхода и четких ориентиров.

Этот вопрос обсуждается в рамках конференции: “Новая политика управления отходами – путь к циклической экономики”, посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года.

Сегодня уже имеется Национальная стратегия управления отходами до 2030 года. Ее реализацию обеспечат новые законы и другие нормативные акты, и Министерство экологии и природных ресурсов представляет рамочный законопроект об отходах – один из ключевых документов в пакете новых законодательных актов.

Как объясняют инициаторы конференции, большая часть отходов, которые идут в мусорные баки – это ресурс, который нужно использовать повторно для производства новых товаров, упаковки, тары и тому подобное. На сегодняшний день украинский бизнес проявляет заинтересованность в том, чтобы использовать этот ресурс максимально. В этом заинтересовано и государство. Следовательно, нужно создать условия, чтобы бизнес осуществлял инвестиции в полный цикл – от обеспечения контейнерами для раздельного сбора к переработке ресурсов и эффективной и безопасной утилизации отходов, которые переработке не подлежат. Участники конференции говорят о том, какие именно инвестиции нужны и как привлечь бизнес.