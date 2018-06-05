В Киеве проходит презентация Национального Плана управления отходами и проекта Рамочного закона об отходах (прямая трансляция)

Украина взяла четкий курс на внедрение экономики замкнутого цикла, что соответствует европейской и мировой практике. Этот и другие вопросы будут обсуждаться в рамках конференции: “Новая политика управления отходами – путь к циклической экономики”, посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года.

На конференции будет презентован проект Рамочного закона об отходах, Национальный план управления отходами, принципы секторальных законов (электрическое и электронное оборудование, батареи и упаковка).

В соответствии с предложенной концепцией, Украина должна руководствоваться концепцией 3R – reduce, reuse, recycle (сокращение, повторное использование, переработка). Это сокращение отходов и сортировки, это повторное использование пластика, стекла, алюминия, макулатуры и тому подобное. Избрав этот путь, Украина сможет не только решить масштабную проблему с отходами, но и сделать экономику более эффективной. Участники конференции обсудят, какие именно законодательные изменения должны обеспечить реализацию этих планов.