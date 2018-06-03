У берегов Австралии судно растеряло свой груз из-за 12-метровых волн: экологи обеспокоены (видео)
06:17, 03 июня 2018Экология
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Экологи обеспокоены, что утраченный груз у берегов Австралии может навредить миграции китов.
Диспетчеры морского движения рекомендуют кораблям обходить проблемный участок / скриншот видео ТСН
У берегов Австралии грузовое судно попало в шторм и потеряло 86 контейнеров.
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Как говорится в сюжете ТСН, 12-метровые металлические сундуки попадали в море, когда корабль начали раскачивать гигантские волны.
Кроме потерянных емкостей, еще 30 оказались поврежденными. На австралийские пляжи вода уже выбрасывает подгузники, хирургические маски и предметы гигиены, которые контейнеровоз не довез до Сиднея.
Экологи обеспокоены, что утраченный груз может навредить миграции китов. А диспетчеры морского движения рекомендуют кораблям обходить проблемный участок.
У берегов Австралии грузовое судно попало в шторм и потеряло 86 контейнеров
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