У берегов Австралии судно растеряло свой груз из-за 12-метровых волн: экологи обеспокоены (видео)

Экологи обеспокоены, что утраченный груз у берегов Австралии может навредить миграции китов.

У берегов Австралии грузовое судно попало в шторм и потеряло 86 контейнеров.

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Как говорится в сюжете ТСН, 12-метровые металлические сундуки попадали в море, когда корабль начали раскачивать гигантские волны.

Кроме потерянных емкостей, еще 30 оказались поврежденными. На австралийские пляжи вода уже выбрасывает подгузники, хирургические маски и предметы гигиены, которые контейнеровоз не довез до Сиднея.

Экологи обеспокоены, что утраченный груз может навредить миграции китов. А диспетчеры морского движения рекомендуют кораблям обходить проблемный участок.