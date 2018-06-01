ЕБРР и экоорганизации выделили Львову 35 миллионов евро на решение "мусорной" проблемы

Ожидается, что строительство завода, которое планируется начать в этом году, завершится в течение двух лет. Рекультивация полигона завершится в течение 5 лет.

Европейский банк реконструкции и развития, Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (E5P), а также Фонд чистых технологий предоставили финансирование в размере 35 млн евро для рекультивации Грибовичской свалки и строительства во Львове мусороперерабатывающего завода.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация проекта и подписание кредитного соглашения состоялось сегодня с участием представителей руководства ЕБРР, фондов и руководства Львова.

Читайте такжеБез наказанных и завода: что изменилось спустя два года после трагедии на Грибовичской свалке (видео)

Согласно презентационным материалам, пакет финансирование включает 13-летний кредит от ЕБРР в размере 20 млн евро, инвестиционный грант в 10 млн евро от E5P, а также льготный кредит на 5 млн евро от Фонда чистых технологий.

Кредитное соглашение подписали заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров и директор львовского коммунального предприятия «Зеленый город» Вадим Ноздря.

Гранатовое соглашение подписали мэр города Львова Андрей Садовый и управляющий директор ЕБРР по вопросам окружающей среды Алистер Кларк.

«Сегодня вы были свидетелями подписания двоих больших договоров: один договор с ЕБРР на 20 млн евро и ещё один договор с экологическими европейскими фондами, что даёт возможность получить серьезный грант для того, чтобы построить первый в Украине завод глубокой переработки твёрдых бытовых отходов и сделать рекультивацию существующего полигона», - сказал после подписания договоров Садовый.

Он сообщил, что начало строительства завода планируется начать уже в этом году. Срок строительства – два года.

Также мэр Львова отметил, что работы по рекультивации полигона займут до пяти лет.