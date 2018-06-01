Немецкий суд отклонил жалобу экологов по "Северному потоку-2"

Суд пока не уточняет, будут ли дискуссии по этому вопросу в будущем.

Верховный административный суд немецкого города Грайфсвальд отклонил жалобу экологического объединения Nabu относительно "Северного потока-2".

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Об этом сообщает издание Европейская правда.

Как отмечается, учитывая сложные факты и юридические вопросы в рамках ускоренной процедуры рассмотрения жалобы, суд не сможет прояснить, было ли разрешение на строительство "Северного потока-2" в прибрежных водах незаконным.

Суд отметил, что общественный интерес и надежность поставок энергоносителей в данном случае играют первостепенную роль.

Суд пока не уточняет, будут ли дискуссии по этому вопросу в будущем.

Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газовой приемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Nabu попросила у Верховного административного суда Грайфсвальда промежуточную постановление, чтобы дать суду возможность принять решение по иску против сооружения газопровода еще до 15 мая.

Комментируя возможное строительство "Северного потока-2", глава Nabu Ляйф Миллер заявил, что это "пренебрежение не только защитой моря и климата, но и правом экологов на подачу исков".

В Nabu уверены, что строительство "Северного потока-2" нанесет "вред хрупкой экосистеме". Экологи также считают, что строительство нового газопровода лишнее, поскольку в Европе недостаточно высокий спрос на российский газ.