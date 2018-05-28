Еврокомиссия хочет запретить одноразовую посуду из пластика

Производителей в ЕС также хотят обязать внедрять мероприятия по повышению осведомленности населения относительно пластиковых пищевых контейнеров, пакетов и оберток, контейнеров для напитков и чашек, табачных продуктов с фильтрами, влажных салфеток, воздушных шаров и легких полиэтиленовых пакетов.

Европейская комиссия в понедельник, 28 мая, представила план мероприятий, направленный на уменьшение использования пластика в Евросоюзе для борьбы с загрязнением морей и океанов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Новые правила касаются 10 одноразовых пластиковых продуктов, которые чаще всего можно встретить среди мусора на пляжах и в морях Европы. Отмечается, что вместе эти предметы составляют 70% от всего объема морского мусора.

Еврокомиссия, в частности, предлагает запретить использование пластика в производстве ушных гигиенических палочек, столовых приборов, одноразовой посуды, соломинок и мешалок для напитков, палочек для надувных шариков. Отмечается, что альтернатива для этих продуктов сегодня легко доступна.

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Кроме того, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены уменьшить использование пластиковых контейнеров для пищевых продуктов и чашек для напитков. Странам предлагают установить целевые показатели сокращения этих продуктов и ввести ограничения на их продажу.

Производителей в ЕС хотят обязать покрывать расходы на управление отходами, а также принимать меры по повышению осведомленности населения относительно пластиковых пищевых контейнеров, пакетов и оберток, контейнеров для напитков и чашек, табачных продуктов с фильтрами, влажных салфеток, воздушных шаров и легких полиэтиленовых пакетов.

Для некоторых продуктов планируют ввести стандартизированную маркировку по их правильной утилизации, негативному воздействию на окружающую среду и наличии в них пластика. Это касается гигиенических полотенец, влажных салфеток и воздушных шариков.

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Государства-члены ЕС будут обязаны повышать осведомленность потребителей относительно негативного влияния засорения окружающей среды одноразовыми пластиковыми изделиями, а также доступных систем повторного использования этих продуктов и вариантах управления отходами.

"Сегодняшние предложения сократят использование одноразовых пластиковых изделий на полках наших супермаркетов с помощью ряда мероприятий. Мы запрещаем некоторые из этих предметов и заменяем их более чистыми альтернативами, чтобы люди могли использовать свои любимые продукты", - прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Предложенные Еврокомиссией меры еще должны одобрить Европейский парламент и Совет Европейского Союза.