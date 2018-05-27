Киев празднует день рождения чистым: коммунальщики убрали "бардак", оставленный болельщиками

Накануне киевлян возмутило поведение европейских гостей столицы, прибывших на финал Лиги чемпионов.

Коммунальные службы столицы еще до утра убрали мусор в фан-зонах болельщиков «Ливерпуля» и «Реала».

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Накануне киевлян возмутило поведение европейских гостей столицы, прибывших на финал Лиги чемпионов. В соцсетях начали выкладывать фотографии из фан-зоны, где мусор и пустые бутылки были разбросаны прямо на земле, а контейнеры для мусора были опрокинуты.

В парке Шевченко, где обустроили фан-зону болельщиков «Ливерпуля», отдыхающие забросали мусором фонтан.

Впрочем, по словам киевлян, уже утром в парке Шевченко мусор был полностью убран.

Подольская РГА также отчиталась в Facebook о том, что центральную часть района привели в надлежащее состояние.

Председатель Нацполициии Сергей Князев сообщил, что большинство болельщиков собираются улететь из Киева еще до 14 часов дня.

«До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов - до 14 часов (9 самолетов из Борисполя на Испанию, 30 - в ожидании Великобританию)», – написал он в Facebook.

Напомним, 27 мая в столице отмечается и День города, и закрытие финала Лиги чемпионов. Сегодня в Киеве запланировано проведение десятков различных мероприятий: от концерта под зданием КГГА до различных выставок, ярмарок и фестивалей.

Как сообщал УНИАН, 26 маяв Киеве на НСК Олимпийский завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.