Экологическая катастрофа на Донбассе: журналист показал впечатляющие фото

18:23, 20 мая 2018
Экология
298
Донбассу грозит экологическая катастрофа / фото facebook.com/den.kazansky

Вследствие остановки оккупантами процесса откачки воды из атомной шахты "Юный коммунар" (Юнком) под Енакиево на Донбассе только за месяц пересох шахтный ставок.

Об этом рассказал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Последствия остановки насосов на атомной шахте "Юнком" под Енакиево. Шахтный пруд, в который раньше выкачивали подземные воды, пересох всего за месяц. Итак, теперь вода в выработках. Размывает радиоактивную породу, зараженную в ходе ядерных испытаний 1979 года", – отметил он.

Читайте такжеЭкологический ущерб от агрессии России в Украине значительно превышает золотой запас РФ – эксперт

Вместе с тем, журналист отметил, что такая ситуация является очень опасной для населения региона и представляет серьезную экологическую опасность.

"Где и как это в дальнейшем проявится, в какие ручьи и колодцы попадут потом подземные воды с частицами радиоактивной почвы – неизвестно", – добавил Казанский.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявлял, что оккупированному Донбассу грозит экологическое бедствие, поскольку 80% источников питьевой воды являются утраченными, а в шахтах поднимается вода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Экология Донбасса#экологическая катастрофа на Донбассе