Экологическая катастрофа на Донбассе: журналист показал впечатляющие фото

Журналист отметил, что такая ситуация является очень опасной для населения региона и представляет серьезную экологическую опасность.

Вследствие остановки оккупантами процесса откачки воды из атомной шахты "Юный коммунар" (Юнком) под Енакиево на Донбассе только за месяц пересох шахтный ставок.

Об этом рассказал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Последствия остановки насосов на атомной шахте "Юнком" под Енакиево. Шахтный пруд, в который раньше выкачивали подземные воды, пересох всего за месяц. Итак, теперь вода в выработках. Размывает радиоактивную породу, зараженную в ходе ядерных испытаний 1979 года", – отметил он.

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Вместе с тем, журналист отметил, что такая ситуация является очень опасной для населения региона и представляет серьезную экологическую опасность.

"Где и как это в дальнейшем проявится, в какие ручьи и колодцы попадут потом подземные воды с частицами радиоактивной почвы – неизвестно", – добавил Казанский.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявлял, что оккупированному Донбассу грозит экологическое бедствие, поскольку 80% источников питьевой воды являются утраченными, а в шахтах поднимается вода.