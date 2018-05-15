Керченский мост принесет 10 миллиардов гривень убытков из-за вмешательства в экологию – прокуратура

В прокуратуре АР Крым отмечают, что строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности.

Открытый оккупантами керченский мост принесет 10 млрд грн убытков из-за вмешательства в экологию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

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«Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно со следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности во время строительства транспортного перехода через Керченский пролив на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 236 УК Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, вредит экосистеме Азовского моря, повлекло за собой экологическое загрязнение значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический вред полуострову Тузла (Украина), что заключается в его уничтожении как уникального природного объекта и иные тяжкие последствия природной окружающей среде.

В ходе досудебного расследования установлено основного исполнителя работ по проектированию и строительству моста, подрядчика и субподрядчика, которые в связи с этим уже попали под санкционные списки США.

Кроме этого, как отмечает прокуратура, проверяется ряд европейских компаний на предмет поставки оборудования для незаконного строительства моста на временно оккупированную территорию Крыма.

«По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.», – заявили в ведомстве.