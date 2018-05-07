Вслед за Африкой огромный разлом сформировался в Новой Зеландии (видео)

"Томо" сформировался над кратером древнего вулкана.

После новостей о том, что Африка раскалывается на части, появилось сообщение, что гигантский провал образовался на ферме в Новой Зеландии.

Провал уже получил прозвище "Томо", пишет Главред со ссылкой на Newshub. Его длина возле города Роторуа достигает 200 м, а глубина − 20 м.

Это девятый провал, сформировавшийся на ферме в последние годы. Однако на этот раз новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт уточнил, что данный разлом втрое больше, чем любой другой, изученный им ранее.

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При этом "Томо" сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад. Это также вызвало определенный интерес у ученых.