В британском зоопарке верблюда назвали в честь новорожденного принца Луи (видео)

Зверь родился в зоопарке города Блэкпул в понедельник, 23 апреля, так же, как и принц.

В зоопарке Великобритании верблюда назвали в честь новорожденного принца Луи.

Как говорится в сюжете ТСН, зверь родился в зоопарке города Блэкпул в понедельник, 23 апреля, так же, как и принц. Поэтому работники зоопарка решили, что и имя животного должно быть королевским.

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Вот только верблюду таки пришлось подождать, ведь родители принца – Уильям и Кейт – в течение четырех дней сохраняли интригу. И только накануне объявили имя новорожденного сына.