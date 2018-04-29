В британском зоопарке верблюда назвали в честь новорожденного принца Луи (видео)
16:20, 29 апреля 2018Экология
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Зверь родился в зоопарке города Блэкпул в понедельник, 23 апреля, так же, как и принц.
В британском зоопарке верблюда назвали в честь новорожденного принца Луи
В зоопарке Великобритании верблюда назвали в честь новорожденного принца Луи.
Как говорится в сюжете ТСН, зверь родился в зоопарке города Блэкпул в понедельник, 23 апреля, так же, как и принц. Поэтому работники зоопарка решили, что и имя животного должно быть королевским.
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Вот только верблюду таки пришлось подождать, ведь родители принца – Уильям и Кейт – в течение четырех дней сохраняли интригу. И только накануне объявили имя новорожденного сына.
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