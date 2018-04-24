Дело Скрипаля: армия начала зачистку отравленной "Новичком" территории (фото)

Площадка вокруг скамейки является одним из девяти объектов, которые нужно будет очистить. Операция по обеззараживанию территории может занять несколько месяцев.

Британские военнослужащие начали операцию по очистке мест в городе Солсбери, связанных с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Sky News.

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Три военных грузовика прибыли в Солсбери рано утром во вторник. Солдаты разгрузили два больших металлических контейнера и небольшой трактор возле торгового центра The Maltings, на скамейке у которого Скрипали были обнаружены без сознания семь недель назад, передает "Европейская правда".

Площадка вокруг скамейки является одним из девяти объектов, которые нужно будет очистить. Операция по обеззараживанию территории может занять несколько месяцев.

Эксперты будут собирать образцы почвы, дерна и брусчатки, которые затем будут исследованы, потом будет проведена очистка и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы нервно-паралитического вещества.

Контролировать ход операции будет британское Министерство охраны окружающей среды.

Напомним, британские СМИ сообщили, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон".

Британия утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии по отравлению в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

5 марта стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

В ответ РФ объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. 26 марта вслед за Британией ряд стран заявили о выдворении российских дипломатов. Среди них и Украина. 10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, а ее отец вышел из критического состояния.

Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировали вещество, которым был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Организация по запрещению химического оружия подтвердила российское происхождение "Новичка".