В Днепре обсудили проблему отсутствия единой системы экологического мониторинга

11:42, 16 апреля 2018
Экология
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Brendan McDermid / REUTERS

В крупных городах Днепропетровской области уже работают «экологические посты», они собирают информацию о состоянии атмосферного воздуха, но юридически они не законны. Их работу, по мнению экологов, надо вывести в законодательное поле.

«Предприятия также должны внедрять систему мониторинга. Это дополнительная функция технологического контроля и сигнализации в случае поломок или отклонения от основных параметров технологического процесса» - сказала представитель общественной организации «Экологический Патруль» Татьяна Лампика.

Общественники призывают работу системы мониторинга сделать общедоступной, чтобы каждый мог получать информацию о состоянии экологии.

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