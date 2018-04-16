В Днепре обсудили проблему отсутствия единой системы экологического мониторинга

В крупных городах Днепропетровской области уже работают «экологические посты», однако их работу необходимо вывести в законодательное поле.

В рамках Круглого стола, проведенного в Днепре, основным вопросом состояло отсутствие единой информационно-аналитической системы мониторинга окружающей среды. Система должна выполнять функции наблюдения, оценки, прогноза и управления экологической ситуацией.

В крупных городах Днепропетровской области уже работают «экологические посты», они собирают информацию о состоянии атмосферного воздуха, но юридически они не законны. Их работу, по мнению экологов, надо вывести в законодательное поле.

«Предприятия также должны внедрять систему мониторинга. Это дополнительная функция технологического контроля и сигнализации в случае поломок или отклонения от основных параметров технологического процесса» - сказала представитель общественной организации «Экологический Патруль» Татьяна Лампика.

Общественники призывают работу системы мониторинга сделать общедоступной, чтобы каждый мог получать информацию о состоянии экологии.