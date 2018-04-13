Журналисты узнали, готовы ли киевляне отказаться от полиэтиленовых пакетов (видео)

Журналисты выяснили, готовы ли киевляне отказаться от полиэтиленовых пакетов ради чистой окружающей среды.

Депутаты Киевсовета планируют уменьшить количество полиэтиленовых пакетов в магазинах. Правда, запретить их продажу не могут, так что планируют давить на сознание граждан. ТСН проверила готовность киевлян отказаться от вредного полиэтилена.