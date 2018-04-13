Журналисты узнали, готовы ли киевляне отказаться от полиэтиленовых пакетов (видео)

21:01, 13 апреля 2018
Экология
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Теги: #полиэтиленовые пакеты