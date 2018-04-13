Журналисты узнали, готовы ли киевляне отказаться от полиэтиленовых пакетов (видео)
21:01, 13 апреля 2018Экология
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Журналисты выяснили, готовы ли киевляне отказаться от полиэтиленовых пакетов ради чистой окружающей среды.
Депутаты Киевсовета планируют уменьшить количество полиэтиленовых пакетов в магазинах. Правда, запретить их продажу не могут, так что планируют давить на сознание граждан. ТСН проверила готовность киевлян отказаться от вредного полиэтилена.
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