Боевики хотят затопить шахту под Донецком, где был подорван ядерный снаряд

Ориентировочно 14 апреля будут отключены несколько насосов шахты, в результате чего шахта будет постепенно затоплена.

Боевики намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, что в 43 километрах от временно оккупированного Донецка.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу миссии.

Сотрудники шахты сообщили СММ о том, что ориентировочно 14 апреля будут отключены несколько насосов шахты, в результате чего шахта будет постепенно затоплена.

На шахте ОБСЕ напомнили, что в 1979 году внутри шахты в капсуле был подорван ядерный заряд.

"Заместитель главного инженера и трое других лиц (мужчина и две женщины, - ред.) сообщили, что нынешнее состояние капсулы неизвестно, и не понятно, как возможные утечки или повышение давления в результате затопления ствола шахты могут повлиять на целостность капсулы", - отметили в пресс-службе.