Швеция ввела экологический налог на авиабилеты

В Швеции начали собирать экологический налог при продаже авиабилетов. Он взимается почти со всех пассажиров и составляет до 39 евро.

Швеция в воскресенье, 1 апреля, ввела экологический налог при продаже авиабилетов. Он взимается почти со всех пассажиров и имеет целью уменьшение влияния воздушных перевозок на климат.

Сообщает DW со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.

"Целью налога является минимизация выбросов углерода, к которым привело радикальное увеличение авиаперевозок", - заявила министр климата, представительница Зеленых Изабелла Ловина.

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Налог добавляется к цене билета на все рейсы, что отправляются из всех аэропортов Швеции. Он составляет от 60 до 400 крон (от 5,8 до 38,8 евро) в зависимости от места назначения. Налог будет взиматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а в некоторых случаях - и транзитных пассажиров.

Согласно опросу, опубликованному 25 марта Dagens Nyheter, 53 процента шведов высказались в пользу нового налога. Однако оппозиционная партия "Центр" критиковала введение этого сбора, призывая обязать авиакомпании использовать биотопливо.