В Индонезии погибли двое рыбаков во время операции по ликвидации утечки нефти (видео)
21:03, 31 марта 2018Экология
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Чтобы убрать нефтяное пятно, спасатели его подожгли, но огонь повел себя непредсказуемо – и в пламени погибли двое местных жителей.
Иллюстрация REUTERS
У берегов острова Борнео произошла утечка нефти. Чтобы убрать нефтяное пятно, спасатели его подожгли. Но огонь повел себя непредсказуемо – и в пламени погибли двое местных жителей.
По словам очевидцев, залив мигом окутал черный густой дым, который поднимался в воздух на несколько сотен метров, говорится в сюжете ТСН. В конце концов пожар удалось потушить, а вот нефтяное пятно осталась на месте.
Сколько там нефти и откуда она взялась теперь расследует власть.
Двое индонезийских рыбаков погибли во время спасательной операции по ликвидации утечки нефти
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