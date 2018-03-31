В Индонезии погибли двое рыбаков во время операции по ликвидации утечки нефти (видео)

21:03, 31 марта 2018
Экология
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Иллюстрация REUTERS

По словам очевидцев, залив мигом окутал черный густой дым, который поднимался в воздух на несколько сотен метров, говорится в сюжете ТСН. В конце концов пожар удалось потушить, а вот нефтяное пятно осталась на месте.

Сколько там нефти и откуда она взялась теперь расследует власть.

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Теги: #Индонезия#нефть#Утечка нефти