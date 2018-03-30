Экологи волнуются о среде Балтийского моря из-за строительства "Северного потока-2" (видео)
13:39, 30 марта 2018Экология
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Германия выдала последнее разрешение на строительство "Северного потока-2". Проект повредит не только энергетической независимости Украины, но и окружающей среде Балтийского моря.
Иллюстрация / REUTERS
Немецкие экологи опасаются, что морская среда Балтийского моря под угрозой из-за строительство российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет DW.
Немецкое экологическое объединение Nabu указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны.
Отметим, газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря и будет доставлять газ из России в Германию
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