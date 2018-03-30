Экологи волнуются о среде Балтийского моря из-за строительства "Северного потока-2" (видео)

13:39, 30 марта 2018
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет DW.

Немецкое экологическое объединение Nabu указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны.

Отметим, газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря и будет доставлять газ из России в Германию

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Теги: #экология#Северный поток-2#строительство Северного потока-2