Экологи волнуются о среде Балтийского моря из-за строительства "Северного потока-2" (видео)

Германия выдала последнее разрешение на строительство "Северного потока-2". Проект повредит не только энергетической независимости Украины, но и окружающей среде Балтийского моря.

Немецкие экологи опасаются, что морская среда Балтийского моря под угрозой из-за строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет DW.

Немецкое экологическое объединение Nabu указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны.

Отметим, газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря и будет доставлять газ из России в Германию