В Одессе прошел марш спасенных собак (видео)

Владельцы спасенных собак рассказали грустные истории своих любимцев и призвали всех не проходить мимо бездомных животных, которые нуждаются в помощи.

В Одессе состоялся Марш спасенных собак для привлечения внимания к бездомным животным.

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Как говорится в сюжете ТСН, хозяева четвероногих вместе со своими воспитанниками прошлись по центру города.

У большинства из участников шествия – позади тяжелые испытания. Нынешние хозяева взяли собак из приютов, подобрали на улице, спасли после голода, побоев, болезней или же попыток отравления. Сейчас - это счастливые животные, довольные жизнью, верные друзья, компаньоны или охранники.

Также на марш взяли собак, которые сейчас ищут дом. Владельцы спасенных собак рассказали грустные истории своих любимцев и призвали всех не проходить мимо бездомных животных, которые нуждаются в помощи.