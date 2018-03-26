В Одессе прошел марш спасенных собак (видео)
15:15, 26 марта 2018Экология
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Владельцы спасенных собак рассказали грустные истории своих любимцев и призвали всех не проходить мимо бездомных животных, которые нуждаются в помощи.
У большинства из участников шествия – позади тяжелые испытания / скриншот видео ТСН
В Одессе состоялся Марш спасенных собак для привлечения внимания к бездомным животным.
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Как говорится в сюжете ТСН, хозяева четвероногих вместе со своими воспитанниками прошлись по центру города.
У большинства из участников шествия – позади тяжелые испытания. Нынешние хозяева взяли собак из приютов, подобрали на улице, спасли после голода, побоев, болезней или же попыток отравления. Сейчас - это счастливые животные, довольные жизнью, верные друзья, компаньоны или охранники.
Также на марш взяли собак, которые сейчас ищут дом. Владельцы спасенных собак рассказали грустные истории своих любимцев и призвали всех не проходить мимо бездомных животных, которые нуждаются в помощи.
В Одессе прошел Марш спасенных собак, чтобы привлечь внимание к бездомным животным
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