На Львовщине медвежий приют «Домажир» открывает экскурсии для эко-туристов

Экскурсии разнообразят и совместят с экологическим образованием в сотрудничестве с Яворивским природным парком.

Представители медвежьего приюта «Домажир» подписали соглашение о сотрудничестве с руководством Яворивского национального природного парка.

Об этом сообщает департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.

Партнерские стороны договорились о совместных планах для рекреации, организованного туризма, экологического образования. Рекреационно-туристическую инфраструктуру и достопримечательности Расточья будут использовать для привлечения туристов.

«Мы приглашаем туристов посетить Медвежий приют Домажир и дальше путешествовать по территории Яворивского НПП, где можно ознакомиться с центром разведения дикого коня-тарпана, пройтись вдоль берегов реки Верещица, Янивских прудов и познать мир водоплавающих птиц, совершить прогулку ботаническими, научно-познавательными тропами, вдоль которых растут уникальные краснокнижные любка двулистная, лилия лесная, и много других редких растений», ‒ рассказал директор Яворивского НПП Михаил Биляк.

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Руководство медвежьего приюта еще накануне открытия в октябре 2017 года отмечало, что экскурсии в приюте будут сочетаться с экологическими маршрутами в Расточье.

«Возможности для развития различных видов туризма на наших объектах очень большие, ‒ подчеркнул директор медвежьего приюта Домажир Игорь Николин. – Поэтому планируем, анализируем предложения, чтобы каждому туристу независимо от возраста и увлечений было интересно развлекаться в среде, познать его, и самое главное, оздоровиться».

В Домажире, кроме экскурсий у медвежьих вольеров, обещали устроить театрализованные экскурсии, во время которых всю важную информацию о защите природы будут подавать в доступной и интересной форме.

Национальный парк и приют должны создать совместные туристические маршруты, развлекательную и социально-культурную инфраструктуру. Особое внимание уделят охране окружающей среды.

К слову, в субботу, 31 марта, работники медвежьего приюта приглашают на волонтерский сбор с 10 утра до 5 вечера. Всем желающим сделать полезные дела для животных, следует заполнить анкету. Организаторы обеспечят проезд со Львова.