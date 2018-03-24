В мире проходит акция "Час Земли"

20:38, 24 марта 2018
Экология
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forumdaily.com

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Всемирный фонд природы (WWF) в Украине призвал украинцев обойтись без света в течение часа до 21:30 по киевскому времени. Цель – экономия ресурсов планеты, передает радио Свобода.

По данным украинского отделения WWF, 24 марта вечером в темноту погрузились «Золотые ворота» и монумент Родина-Мать, здания отдельных отелей и предприятий.

Ранее сегодня освещение культовых объектов выключили в Австралии, Японии, Сингапуре и Индонезии.

Акция «Час Земли» ежегодно проходит в последнюю субботу марта.

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Теги: #Земля#ресурсы