В мире проходит акция "Час Земли"

В Киеве в темноту погрузились "Золотые ворота" и монумент Родина-Мать, а также здания некоторых отелей.

В субботу в мире проходит глобальная акция «Час земли», инициаторы которой призывают на час выключить свет в домах, организациях, на зданиях.

Читайте такжеСегодня отмечается Час Земли: по всей планете на 60 минут отключат свет (видео)

Всемирный фонд природы (WWF) в Украине призвал украинцев обойтись без света в течение часа до 21:30 по киевскому времени. Цель – экономия ресурсов планеты, передает радио Свобода.

По данным украинского отделения WWF, 24 марта вечером в темноту погрузились «Золотые ворота» и монумент Родина-Мать, здания отдельных отелей и предприятий.

Ранее сегодня освещение культовых объектов выключили в Австралии, Японии, Сингапуре и Индонезии.

Акция «Час Земли» ежегодно проходит в последнюю субботу марта.