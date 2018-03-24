Во Львове в международный день «Часа Земли» проходит фестиваль сознательного экопотребления

Экоактивисты будут популяризировать идею обмена ненужными вещами, что может давать им вторую жизнь, использование холщовых сумок вместо пакетов и тому подобное.

Во Львове в субботу, 24 марта, в день, когда проводят всемирную акцию «Час Земли», организовывают «Zero Waste Fest», что имеет целью распространение практик сберегательного потребления, сортировки и переработки мусора, популяризацию экологических продуктов и тому подобное.

Во время фестиваля, который начался в 12:00 на территории !FESTrepublic на ул. Стерознесенской, 24-26, львовянам расскажут о практике минимизации образования бытового мусора «Zero Waste», правильной его сортировке и изготовлении компоста из органики и тому подобное, сообщается на сайте фестиваля.

Новые навыки можно будет освоить во время мастер-классов.

Читайте такжеООН представит шестилетнюю стратегию по минимизации экологического вреда своей деятельности

Экоактивисты будут популяризировать идею обмена ненужными вещами, что может давать им вторую жизнь, использование холщовых сумок вместо пакетов и тому подобное. На территории фестиваля будет действовать сортировочная станция, можно будет сдать на переработку бумагу, пластик, стекло, использованные батарейки и энергосберегающие лампы можно будет отдать в эко-бус.

Для детей организуют эко-игру, чтение экосказки «Арчи», показ спектакля «Приключение Маши в лесу».

Также будет работать мини-ярмарка и фуд-зона.

Фестиваль продлится до 20:00.

Всемирная экологическая акция «Час земли», во время которой выключают электричество в организациях, общественных учреждениях и домах, начнется в 20:30. Во Львове выключат внешнее освещение Ратуши и телебашни, собора св. Юра, костела Иоанна Крестителя, церкви Николая и Латинского кафедрального собора. Мэрия призывает горожан присоединиться к инициативе.