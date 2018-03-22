В Украине полномочия по охране природы передали местным властям

Продолжительное время вопрос полномочий в области охраны природы был не урегулирован, так как территориальные управления Минэкологии были ликвидированы, а их функции не были переданы местным властям.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий передачу полномочий в области охраны окружающей природной среды от территориальных органов Минэкологии, которые прекратили свою деятельность, областным государственным администрациям.

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За принятие закона №4551 о внесении изменений в закон "О природно-заповедном фонде Украины" (относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды) во втором чтении и в целом проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Присутствовавший в парламенте в ходе голосования за закон министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отметил, что принятие данного законопроекта является крайне важным, так как территориальные управления Минэкологии были ликвидированы, а их функции не были переданы местным властям.

«Неголосование за этот закон делает невозможным эффективную работу по расширению объектов и территорий природоохранного фонда», -отметил Семерак.

«В 2012 году, когда произошла административная реформа, часть функций территориальных органов Минэкологии зависла в воздухе, они не были переданы ни органам местного самоуправления в ходе децентрализации и не остались в министерстве. Речь идет о том, что несколько лет эти функции не выполняются», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2017 года Рада отправила данный законопроект на доработку в парламентский Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы к повторному второму чтению.

Минэкологии планирует к 2020 году увеличить в два раза территорию природно-заповедного фонда Украины, который сейчас составляет 6% площади страны.