Сегодня отмечается Час Земли: по всей планете на 60 минут отключат свет (видео)

В этом году уже 33 города Украины выразили поддержку Часа Земли.

24 марта 2018 года в 20:30 пройдет акция – Час Земли. Это международная кампания, инициированная Всемирным фондом природы WWF. Люди по всей планете на один час символически выключают свет и электроприборы.

В мире акция состоится в 12-ый раз, для украинцев она будет десятой. В прошлом году к Часу Земли присоединились более 7 000 городов в 187 странах мира. В Украине в кампании поучаствовали более 50 городов и поселков. В этом году уже 33 города Украины выразили поддержку Часа Земли.

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Тема нынешней кампании – Connect2Earth (“Поймай связь с Землей”). По мнению экологов, люди начали терять связь с планетой, которую нужно восстановить. Приобщитесь сегодня в 20:30 к Часу Земли. Выключите свет и электроприборы на 60 минут.