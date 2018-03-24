Сегодня отмечается Час Земли: по всей планете на 60 минут отключат свет (видео)

10:00, 24 марта 2018
Экология
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В мире акция состоится в 12-ый раз, для украинцев она будет десятой. В прошлом году к Часу Земли присоединились более 7 000 городов в 187 странах мира. В Украине в кампании поучаствовали более 50 городов и поселков. В этом году уже 33 города Украины выразили поддержку Часа Земли.

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Тема нынешней кампании – Connect2Earth (“Поймай связь с Землей”). По мнению экологов, люди начали терять связь с планетой, которую нужно восстановить. Приобщитесь сегодня в 20:30 к Часу Земли. Выключите свет и электроприборы на 60 минут.

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Теги: #экология#глобальное потепление#природа#изменение климата