В Чернобыле спасли собаку, оказавшуюся на крыше огромного саркофага ЧАЭС (видео)

Трое рабочих поднялись на крышу укрытия и спасли животное, рискуя своей жизнью, несмотря на зимний холод и радиационный фон.

На Чернобыльской АЭС рабочие поднялись на новое укрытие четвертого энергоблока, чтобы спасти заблудившуюся там бродячую собаку.

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Соответствующее видео обнародовано на Youtube-аккаунте организации Clean Futures Fund, которая призвана обеспечивать международную поддержку для территорий, пострадавших от техногенных катастроф.

Отмечается, что три рабочих поднялись на крышу укрытия и спасли животное, рискуя своей жизнью, несмотря на зимний холод и радиационный фон. Чтобы забрать собаку, они поднялись на высоту более 100 метров.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Чернобыльской зоне на военном объекте погиб сталкер из Беларуси.