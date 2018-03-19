В Чернобыле спасли собаку, оказавшуюся на крыше огромного саркофага ЧАЭС (видео)
14:30, 19 марта 2018Экология
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Трое рабочих поднялись на крышу укрытия и спасли животное, рискуя своей жизнью, несмотря на зимний холод и радиационный фон.
На ЧАЭС спасли бродячую собаку / Скриншот Youtube, Clean Futures Fund
На Чернобыльской АЭС рабочие поднялись на новое укрытие четвертого энергоблока, чтобы спасти заблудившуюся там бродячую собаку.
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Соответствующее видео обнародовано на Youtube-аккаунте организации Clean Futures Fund, которая призвана обеспечивать международную поддержку для территорий, пострадавших от техногенных катастроф.
Отмечается, что три рабочих поднялись на крышу укрытия и спасли животное, рискуя своей жизнью, несмотря на зимний холод и радиационный фон. Чтобы забрать собаку, они поднялись на высоту более 100 метров.
В ноябре прошлого года сообщалось, что в Чернобыльской зоне на военном объекте погиб сталкер из Беларуси.
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