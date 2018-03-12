Могерини обеспокоена экологической ситуацией на Донбассе

Могерини обратила внимание на необходимость продвижения мирной повестки дня в Украине с целью объединения украинского общества и предотвращения появления конфликтных ситуаций между разными группами граждан Украины в общинах.

Вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с министром по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом выразила обеспокоенность экологической ситуацией на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Собеседники обсудили вопросы гуманитарного разминирования на Донбассе, специфики работы миссии ОБСЕ в зоне проведения АТО, экологической ситуации на Донбассе и процесс переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Также во время встречи министр поблагодарил Евросоюз за гуманитарную помощь населению, пострадавшему в результате конфликта на востоке Украины.

Черныш и Могерини обсудили необходимость гуманитарного разминирования на востоке и подготовку учебных программ для жителей территорий вдоль линии соприкосновения относительно безопасного поведения с взрывоопасными предметами. Также стороны договорились о необходимости проведения информационной кампании, направленной на жителей зоны конфликта, относительно усилий, которые прилагают правительство Украины и международные партнеры для помощи гражданам, пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Кроме того, сказано, что Могерини обратила внимание на необходимость продвижения мирной повестки дня в Украине с целью объединения украинского общества и предотвращения появления конфликтных ситуаций между разными группами граждан Украины в общинах.

Во время встречи высокий представитель ЕС выразила обеспокоенность экологической ситуацией на Донбассе.

В свою очередь глава МинВОТ сообщил о подготовке усилиями министерства комплексного отчета об экологических опасностях на востоке Украины, как на подконтрольной, так и на временно оккупированной территории, который в ближайшее время будет представлен общественности с рекомендациями по предотвращению таких опасностей.