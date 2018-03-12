На Львовщине разработали более 50 путей для активного туризма (фото)

В области запланировано создать сеть путей активного туризма

Для любителей активного отдыха на Львовщине разработали 57 путей активного туризма, значительная часть которых нуждается в восстановлении обозначения. Из них 21 – экологические тропы, 19 - пешеходные и 16 - велосипедные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Также, как отметили в управлении туризма и курортов Львовской ОГА представлены предложения для обозначения более 80 туристических маршрутов. Следовательно, совместно с експерним средой активного туризма, национальными и региональными природными парками, райгосадминистрациями и объединенными территориальными общинами в этом году запланировано создать сеть путей активного туризма.

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Кроме этого, значительное внимание уделят вопросу популяризации области как направления для активного отдыха с помощью современных цифровых технологий.

Напомним, в прошлом году в области обозначили четыре туристические пути. Это пешеходный путь "До главного центра пропаганды ОУН и УПА", "Росохацькі полонини", лыжный путь "На гору Ильза", автомобильный туристический путь "Львов-Броды". Также в рамках развития туристической инфраструктуры области управление разработало интерактивную карту и обустроило 121 пикник-локацию.