В Антарктиде любознательные пингвины нашли камеру и сделали селфи (видео)
17:56, 09 марта 2018Экология
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Камеру оставил один из австралийских исследователей.
Любознательные пингвины сделали селфи / скриншот
В Антарктиде императорские пингвины нашли видеокамеру, которую оставил исследователь. Любознательные птицы не испугались находки, а наоборот - решили попозировать.
Таким образом удалось записать небольшой селфи-фильм с пернатыми. Видео выложено на странице Австралийской антарктической программы в Facebook.
"Австралийский исследователь Антарктики, Эдди Голт, оставил на льду камеру во время своего визита. Понадобилось немного времени, чтобы любознательные от природы птицы воспользовались возможностью сделать селфи", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Индонезии подняло скандал видео, на котором орангутан курит сигарету в зоопарке.
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