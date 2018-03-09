В Антарктиде любознательные пингвины нашли камеру и сделали селфи (видео)

17:56, 09 марта 2018
Экология
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Любознательные пингвины сделали селфи / скриншот

Таким образом удалось записать небольшой селфи-фильм с пернатыми. Видео выложено на странице Австралийской антарктической программы в Facebook.

"Австралийский исследователь Антарктики, Эдди Голт, оставил на льду камеру во время своего визита. Понадобилось немного времени, чтобы любознательные от природы птицы воспользовались возможностью сделать селфи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Индонезии подняло скандал видео, на котором орангутан курит сигарету в зоопарке.

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Теги: #селфи#пингвины селфи