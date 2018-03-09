В Антарктиде любознательные пингвины нашли камеру и сделали селфи (видео)

Камеру оставил один из австралийских исследователей.

В Антарктиде императорские пингвины нашли видеокамеру, которую оставил исследователь. Любознательные птицы не испугались находки, а наоборот - решили попозировать.

Таким образом удалось записать небольшой селфи-фильм с пернатыми. Видео выложено на странице Австралийской антарктической программы в Facebook.

"Австралийский исследователь Антарктики, Эдди Голт, оставил на льду камеру во время своего визита. Понадобилось немного времени, чтобы любознательные от природы птицы воспользовались возможностью сделать селфи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Индонезии подняло скандал видео, на котором орангутан курит сигарету в зоопарке.