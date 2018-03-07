Наводнения в Бразилии превратили тропический заповедник в гигантский аквариум, где среди деревьев плавают рыбы (видео)

Тропические заросли в этой местности уходят под воду не впервые - только за февраль заповедник затапливало дважды.

Наводнения на юго-западе Бразилии превратили тропический заповедник в гигантский аквариум, где среди деревьев плавают экзотические рыбы, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеТакого не было восемь лет: Киеву грозит наводнениеИз-за ливней вода в местных реках поднялась на три метра и затопила все вокруг. Но туристы не расстроились, что не смогли прогуляться по затопленным тропинкам и мостикам. Зато посетители заповедника сняли зрелищные кадры, как среди деревьев плавают разноцветные рыбы.

При этом, как объясняют местные, вода остается прозрачной благодаря высокому содержанию минералов.

Тропические заросли в этой местности уходят под воду не впервые - только за февраль заповедник затапливало дважды.

Как сообщал УНИАН, а вот в "водной" Венеции в начале февраля наоборот пересохли легендарные каналы, гондолы застряли в лужах.