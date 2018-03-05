Минэкологии намерено присоединиться к иску немецких экологов относительно строительства «Северного потока-2»

Он считает, что проект строительства этого газопровода носит не экономический, а политический характер, и нацелен разделить Европу.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины намерено присоединиться к иску немецкой экологической организации Nabu, обратившейся в суд против дочерних структур российского газового монополиста «Газпрома» и их проекта – газопровода «Северный поток-2», который планируется построить в обход территории Украины, по дну Балтийского моря.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Минэкологии Остап Семерак.

«Минэкологии намерено присоединиться к судебному иску немецких экологов (Nabu - такое интересное название коллег экологов) против «Газпрома» и «Северного потока-2» Они через суд добиваются запрета на строительство «Северного потока-2», - написал Семерак.

По его словам, проект строительства этого газопровода носит не экономический, а политический характер.

«Путин пытается разделить Европу, то мультики про ракеты показывая, то прибегая к откровенному подкупу европейских граждан, поддерживая всевозможные радикальные политические силы в разных странах. Даже попытался заручиться поддержкой юного австрийского канцлера», - считает министр.

По словам Семерака, Европа остается принципиальной в сфере ведения своей политики безопасности, ведь отказ от «Северного потока-2» - это, в том числе, и вопрос безопасности в регионе.

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«Поэтому есть все возможности остановить эту химерную конструкцию, чтобы она жила и процветала исключительно в головах двух кремлевских мальчиков», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщал, что правительство Германии в марте этого года может предоставить российским компаниям окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год в обход территории Украины - от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также глава «Нафтогаза» ранее отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долларов. Против проекта строительства этого трубопровода также выступают США и Польша.