Мяукающая химера: в сети показали уникального "двуликого" кота (фото)

10:38, 23 февраля 2018
Экология
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Instagram Imran Jutt

Об этом пишет The Daily Mail.

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Кот относится к британской короткошерстной породе. Проживает он во Франции и является питомцем местного фотографа. Именно он и опубликовал снимок своего любимца в Twitter.

Такой окрас - довольно редкое явление, а животных с подобными особенностями называют химерами. Это происходит при слиянии двух эмбрионов в утробе матери на ранних стадиях развития. 

Как сообщал УНИАН, харьковский бешеный кот отправил в больницу трех человек.

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Теги: #двуликий кот#уникальнай кот