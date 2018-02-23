Мяукающая химера: в сети показали уникального "двуликого" кота (фото)
10:38, 23 февраля 2018
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Одна половина морды у кота черного цвета, а другая - серого.
У животных подобный окрас встречается крайне редко / Instagram Imran Jutt
Необычный серый кот с характерным окрасом на морде родился во Франции. Одна половина морды животного оказалась черного цвета, а другая - серого.
Об этом пишет The Daily Mail.
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Кот относится к британской короткошерстной породе. Проживает он во Франции и является питомцем местного фотографа. Именно он и опубликовал снимок своего любимца в Twitter.
Такой окрас - довольно редкое явление, а животных с подобными особенностями называют химерами. Это происходит при слиянии двух эмбрионов в утробе матери на ранних стадиях развития.
Как сообщал УНИАН, харьковский бешеный кот отправил в больницу трех человек.
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