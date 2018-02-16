Правоохранители Житомирщины пресекли канал незаконного экспорта лесопродукции за границу

Злоумышленников разоблачили, когда они уже приготовились разгружать с двух грузовых автомобилей лесопродукцию.

Прокуратура Житомирской области совместно с налоговиками разоблачила и пресекла незаконный экспорт лесопродукции за границу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области

"Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области расследуется уголовное производство по факту создания субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица, с целью прикрытия незаконной деятельности, по ч. 1 ст. 205 УК Украины", - сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования 14 февраля было прекращено попытку одного из предприятий Житомирщины, что обладает всеми признаками фиктивности, незаконно экспортировать лесоматериалы в Республику Турция. Делалось это по поддельным документам.

Злоумышленников разоблачили, когда они уже приготовились разгружать с двух грузовых автомобилей лесопродукцию на территории морского торгового комплекса в Одесской области.

Чтобы предупредить незаконный экспорт, в этот же день прокуратура и налоговики провели на территории морского торгового комплекса ряд санкционированных обысков. Тогда и нашли лесопродукцию вместе с поддельными товарно-сопроводительными документами.

В настоящее время подано ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит налоговая милиция Житомирской области.